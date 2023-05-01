Взрывы, драки с полицией и газ: как выглядят охваченные протестами улицы Парижа

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Париже нарастает градус противостояния митингующих с силовиками. Выступающие против пенсионной реформы люди прямо на улице собирают баррикады, жгут мусор и забрасывают камнями полицейских. На месте сейчас работает журналист Эдуард Новиков.

Протестующие подожгли полицейских, которые разгоняли митинг. Судя по кадрам, неизвестные бросили в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью.

В ответ силовики пытаются отрезать участников протестов друг от друга и применяют слезоточивый газ, свободно дышать на улицах столицы Франции практически невозможно.

Власти ожидают, что сегодня на улицы выйдут от 500 тыс. до 650 тыс. человек по всей стране, в французской столице - до 100 тыс., передает France 24.

Все начиналось мирно. Изначально люди собрались на Первомайскую демонстрацию, однако впоследствии она переросла в жесткие столкновения с полицией.