В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики 48 раз обстреляли ДНР 29 апреля

Ирина Елагина
01:26 30.04.2023
Боевики выпустили по населенным пунктам ДНР порядка 237 боеприпасов.
Украинские боевики 48 раз обстреляли ДНР 29 апреля
© Фото: V Ictor XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Донецк и другие города и поселки на территории ДНР 48 в течение 29 апреля подвергались обстрелам со стороны Украины. Оперативными статданными поделилось представительство ДНР в СЦКК.

По подсчетам представительства, боевики использовали при артиллерийских ударах 237 боеприпасов. От обстрелов пострадали пять районов Донецка, удары противника также пришлись на Горловку, Никольское, Александровку - всего 13 населенных пунктов в течение суток оказались под огнем.

Напомним, накануне боевики 47 раз обстреливали гражданские объекты на территории ДНР, выпустив 259 различных боеприпасов. В результате артудара погибли девять человек в Донецке: снаряд угодил в маршрутку с пассажирами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:15 Спорт
ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина
18:28 В стране и мире
Кабмин Украины запретил использование Z и V на автомобильных номерах
18:06 В стране и мире
В посольстве РФ сообщили, что сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание
17:24 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков назвал тренерскую школу секретом успеха ЦСКА
17:20 Спорт
Видео
Акинфеев рассказал о первом завоеванном ЦСКА европейском клубном трофее
Популярное
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.