Украинские боевики 48 раз обстреляли ДНР 29 апреля

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Донецк и другие города и поселки на территории ДНР 48 в течение 29 апреля подвергались обстрелам со стороны Украины. Оперативными статданными поделилось представительство ДНР в СЦКК.

По подсчетам представительства, боевики использовали при артиллерийских ударах 237 боеприпасов. От обстрелов пострадали пять районов Донецка, удары противника также пришлись на Горловку, Никольское, Александровку - всего 13 населенных пунктов в течение суток оказались под огнем.

Напомним, накануне боевики 47 раз обстреливали гражданские объекты на территории ДНР, выпустив 259 различных боеприпасов. В результате артудара погибли девять человек в Донецке: снаряд угодил в маршрутку с пассажирами.



