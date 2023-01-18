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Президент Сербии назвал бесстыдными требования Европарламента по Косово

Ирина Елагина
22:57 18.01.2023
Александр Вучич назвал признание независимости Косово петлей на шее Сербии и заявил, что западные страны понимают только язык силы.
Президент Сербии назвал бесстыдными требования Европарламента по Косово
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич выступил с резкой критикой доклада Европейского парламента, который требует признания Белградом независимости самопровозглашенного Косово и введения санкций против сторонников отделения территорий. Свою позицию сербский лидер озвучил в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

«Это петля на шею не Вучичу, когда Европарламент выступает с невероятными выводами особенно по Косово и Метохии, не буду употреблять другое слово, это петля на шее нашей страны… В этом документе они говорят - надо призвать к ответу и наказать всех сецессионистов, но они сами сецессионисты», - процитировало РИА Новости заявление Вучича.

По словам главы Сербии, Европарламент «устроил насильственное отделение нашей территории» и считает такое поведение бесстыдством.

«До какой меры может идти это бесстыдство? У меня нет слов, они говорят - необходимо осудить тех, кто подстрекает сецессию, якобы части Косово и Боснии и Герцеговины. Они, кто вопреки законам человечества, Уставу ООН, нормам Совбеза, приняли решение бомбить нашу страну и отделить часть ее территории», - подчеркнул Вучич.

По мнению Вучича, Сербии в дальнейшем «будет тяжелее из-за лицемерия западных стран и безответственности некоторых их представителей». И перспективы диалога с Западом он пока не видит, так как «они понимают только силу как аргумент».

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