Турецкий политик Индже объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента

Он обосновал свое решение нежеланием подавать повод для обвинений со стороны оппонентов.

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Турецкий политик Мухаррем Индже, лидер партии Memleket, объявил, что отказывается от участия в президентских выборах и снимает свою кандидатуру. Он сообщил об этом решении за три дня до события.

«Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня. Проголосуйте за нашу партию, наша партия должна быть в парламенте», - цитирует его РИА Новости.

Ранее политолог Евгений Михайлов предупредил, чего стоит ожидать от Кемаля Кылычдароглу, основного оппонента нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. По мнению специалиста, Кылычдароглу «ляжет под американцев».