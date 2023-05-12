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Украинские боевики нанесли почти 100 ударов по ДНР за сутки

Владислав Кустов
Ирина Елагина
07:31 12.05.2023
В результате мощнейшего обстрела особо пострадали Донецк и Горловка, есть жертвы среди мирного населения.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Украинские боевики 94 раза обстреляли ДНР за минувшие сутки. Один человек погиб, 15 мирных жителей получили ранения, в том числе две девочки четырех и тринадцати лет.

Националисты нанесли свыше 30 ударов из тяжелой артиллерии по Донецку. Снаряды рвались в Петровском районе. Обесточены три шахты. В них находились горняки. Шахтеров пришлось экстренно вывести на поверхность.

Под массированный удар попала Горловка. Боевики вели огонь из «Градов» и «Ураганов». Разрушены десятки зданий.

Всего за сутки украинские боевики выпустили по Горловке 88 снарядов. Для сравнения по территории всей республики киевский режим выпустил порядка 200 боеприпасов. Снаряды рвались во дворах жилых домов. В квартирах выбиты стекла и видны следы от осколков.

«Прилет как обычно. Ну мы уже привыкли к этому. Постоянно у нас обстрелы. Но очень давно был. Ну нормально. Выжили и слава Богу», - призналась Галина, жительница Горловки.

В результате очередного обстрела повреждения получили больше 30 зданий. В том числе и детский сад, техникум, но большая часть - это жилые дома. По улицам разбросаны остатки кирпича, шифер. Люди заклеивают окна.

Украинские боевики применяли снаряды разного калибра. В том числе и натовского образца калибра 155 мм. В Горловке в основном рвались снаряды, выпущенные из РСЗО «Град», «Торнадо», а также калибра 152 мм, выпущенные из ствольной артиллерии. Ранения получили восемь жителей, один скончался. За жизни остальных пострадавших сейчас борются врачи.

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