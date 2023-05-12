В Минобороны России сообщили о катастрофе вертолета Ми-28 в Крыму

На земле разрушений нет, так как полет выполнялся без боекомплекта, но оба летчика погибли.

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РИА Новости со ссылкой на Минобороны России сообщает о катастрофе ударного вертолета Ми-28.

Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет в Джанкойском районе Крыма.

Полет выполнялся без боекомплекта. Катастрофа произошла сегодня в 15 часов 42 минуты. На земле разрушений нет, но оба летчика, к сожалению, погибли.

В качестве предварительной причины катастрофы называется отказ техники.

Ранее МО РФ сообщило о том, что на Соледарском тактическом направлении отражено 26 атак противника.