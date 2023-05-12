Врио замминистра строительства пострадал при взрыве СВУ в Мелитополе

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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В Мелитополе при детонации самодельного взрывного устройства пострадал исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Устройство было заложено 12 мая в мусорной урне у подъезда жилого дома. В момент, когда чиновник вышел из подъезда, оно было приведено в действие. Сообщается, что мужчина получил минно-взрывные травмы и был доставлен в медицинское учреждение, информирует ТАСС.

Также известно, что в результате взрыва были повреждены несколько автомобилей и выбиты стекла в доме рядом.