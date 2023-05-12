Трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

МПК лишил членства в организации ПКР на основе возможных рисков нарушения обязательств, однако, как отметили в трибунале, это не является фактическим нарушением.

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Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил решение о лишении членства в организации Паралимпийского комитета России, сообщили в пресс-службе ПКР.

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения», - следует из сообщения комитета.

При этом российские паралимпийцы все еще не могут участвовать в международных турнирах. Российская организация продолжает рассматривать варианты дальнейшей защиты прав спортсменов по этому вопросу.

В апелляционном трибунале отметили отсутствие четких доказательств, которые подтверждали бы нарушение членских обязательств со стороны ПКР. Кроме того, не были представлены подтверждения, что при принятии решения об исключении ПКР из организации доказательная база была представлена должным образом, а все члены МПК были об этом заранее проинформированы.

Кроме того, члены трибунала обратили внимание на утверждение МПК о возможных рисках использования международных мероприятий Паралимпийским комитетом России в целях пропаганды. В трибунале считают, что решение должно приниматься не на основе рисков, а на основе фактических нарушений.

В трибунале пришли к выводу, что утверждение о существовании рисков нарушения обязательств членства со стороны ПКР не может подкрепить заявление о том, что нарушения были.

Напомним, в марте 2022 года МПК запретил спортсменам из Белоруссии и России принимать участие на Паралимпиаде в Пекине. В ноябре прошлого года МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. В декабре ПКР направил жалобу на это решение в апелляционный трибунал.