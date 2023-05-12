В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Вероника Волосунова
16:56 12.05.2023
МПК лишил членства в организации ПКР на основе возможных рисков нарушения обязательств, однако, как отметили в трибунале, это не является фактическим нарушением.
Трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил решение о лишении членства в организации Паралимпийского комитета России, сообщили в пресс-службе ПКР.

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения», - следует из сообщения комитета.

При этом российские паралимпийцы все еще не могут участвовать в международных турнирах. Российская организация продолжает рассматривать варианты дальнейшей защиты прав спортсменов по этому вопросу.   

В апелляционном трибунале отметили отсутствие четких доказательств, которые подтверждали бы нарушение членских обязательств со стороны ПКР. Кроме того, не были представлены подтверждения, что при принятии решения об исключении ПКР из организации доказательная база была представлена должным образом, а все члены МПК были об этом заранее проинформированы.

Кроме того, члены трибунала обратили внимание на утверждение МПК о возможных рисках использования международных мероприятий Паралимпийским комитетом России в целях пропаганды. В трибунале считают, что решение должно приниматься не на основе рисков, а на основе фактических нарушений.

В трибунале пришли к выводу, что утверждение о существовании рисков нарушения обязательств членства со стороны ПКР не может подкрепить заявление о том, что нарушения были.

Напомним, в марте 2022 года МПК запретил спортсменам из Белоруссии и России принимать участие на Паралимпиаде в Пекине. В ноябре прошлого года МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. В декабре ПКР направил жалобу на это решение в апелляционный трибунал.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:09 В стране и мире
Пострадавшему при покушении Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов
16:41 В стране и мире
Путин поручил принять меры против оттока россиян за границу
15:54 В стране и мире
Видео
В ЛНР похоронили соратника Прилепина Александра Шубина
14:25 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала крымчанина, передавшего украинцам данные о российской военной технике
13:25 Армия
МО РФ: российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении
Популярное
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.