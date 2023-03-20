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Путин призвал перевести в «цифру» все миграционные процедуры

Ян Брацкий
14:28 20.03.2023
По словам президента Владимира Путина, более прозрачный и качественный миграционный контроль имеет принципиальное значение для нацбезопасности.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Президент Владимир Путин призвал оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, глава государства призвал максимально оцифровать подобные процедуры.

«Максимально перевести их в "цифру", сделать четкими, понятными и доступными. Имею в виду получение гражданства, вида на жительство, разрешения на работу и другие документы. Нужно плотно работать с коллегами и экспертами из правительства и профильных ведомств, которые накопили хороший опыт по созданию современных, удобных и понятных для людей государственных сервисов и услуг», - подчеркнул Путин.

Президент обратился к руководству правительства с просьбой обеспечить необходимую методическую поддержку и координацию работ. Прозрачность административных процедур позволит более эффективно контролировать миграционную обстановку в стране, подчеркнул президент, что имеет принципиальное значение для нацбезопасности. Владимир Путин призвал комплексно посмотреть на проблемы миграции, оценить, какие специалисты и в каких регионах востребованы, какими компетенциями они должны при этом обладать.

В начале года стало известно, что иностранцам планируют запретить получение гражданства в упрощенном порядке через заключение фиктивных браков. Сейчас законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Согласно действующим нормам, иностранцы могут рассчитывать на упрощенный прием в гражданство РФ, если находятся в браке с россиянином не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка. 

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