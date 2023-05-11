Армия Армия Армия

Вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков

07:00 11.05.2023
На кадрах, снятых из кабин вертолетов, видно, как наши «Аллигаторы» громят вражеские позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России поделилось кадрами боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России в зоне СВО.

На видео, снятом из кабины пилота одного из «Аллигаторов», отражен момент успешной атаки на опорные пункты и бронетехнику украинских националистов. В минутном ролике видно, как наши вертолеты покидают аэродром и берут курс на вражеские позиции.

«Атака спереди! Gepard», - вдруг звучит голос в кадре, и наши экипажи успешно уходят от вражеской атаки.

Как уточнили в Минобороны РФ, летчики армейской авиации справились с поставленной задачей, выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику противника.

Напомним, что армейская авиация в зоне специальной военной операции не только громит вражеские позиции с воздуха, но и отвечает за авиационную поддержку  наших подразделений, сопровождает колонны, занимается доставкой десанта и военных грузов.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:53 Армия
Спецназ группировки «Юг» сорвал ротацию войск украинских боевиков на Марьинском направлении
04:43 В стране и мире
Трамп обвинил Вашингтон в чрезмерных поставках оружия Киеву
04:48 В стране и мире
FT: Встреча китайского министра обороны и главы Пентагона вряд ли состоится
04:06 Армия
Четыре бронепоезда успешно отразили атаки украинских диверсантов в зоне спецоперации
03:55 В стране и мире
The Spectator: предстоящие выборы в Словакии могут лишить Украину ключевого союзника
Популярное
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.