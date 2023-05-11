Вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков

На кадрах, снятых из кабин вертолетов, видно, как наши «Аллигаторы» громят вражеские позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России поделилось кадрами боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России в зоне СВО.

На видео, снятом из кабины пилота одного из «Аллигаторов», отражен момент успешной атаки на опорные пункты и бронетехнику украинских националистов. В минутном ролике видно, как наши вертолеты покидают аэродром и берут курс на вражеские позиции.

«Атака спереди! Gepard», - вдруг звучит голос в кадре, и наши экипажи успешно уходят от вражеской атаки.

Как уточнили в Минобороны РФ, летчики армейской авиации справились с поставленной задачей, выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику противника.

Напомним, что армейская авиация в зоне специальной военной операции не только громит вражеские позиции с воздуха, но и отвечает за авиационную поддержку наших подразделений, сопровождает колонны, занимается доставкой десанта и военных грузов.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.