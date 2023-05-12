Истоки явления: замглавы Минюста Логинов рассказал, в чем феномен русофобии

Андрей Логинов добавил, что под «русофобией» в случае с законопроектом понимается человеконенавистническая идеология, которая влияет на россиян и безопасность страны.

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В беседе со «Звездой» заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов заявил, что наказание за русофобию будет соответствовать наказанию за разжигание межнациональной розни, за подрыв конституционного строя и основ нашего государства.

«Над определением русофобии как правовым понятием работа продолжается, но очевидно, что она идет в плоскости признания того, что это человеконенавистническая идеология, последствия применения которой отражаются на наших гражданах, на нашем государстве, на национальных интересах, безопасности и так далее», - заявил Логинов.

Замглавы Минюста уточнил, что понятие «русофобия» не сводится к уже существующим феноменам и явлениям, таким как нацизм, фашизм, экстремизм, геноцид, поскольку они уже имеют правовую оценку, причем принятую не только в нашем законодательстве, но и на международном уровне.

По словам Логинова, то, с чем сталкивается огромное количество россиян, находящихся не только за рубежом, но и в пределах РФ, имеет корни в этом феномене русофобии. Он привел в пример ущемление экономических и личных возможностей, лишение прав на обучение, получение медпомощи, путешествия.

«Когда мы говорим о том, что это феномен, мы понимаем, что это очерченная, достаточно стройная конструкция, система взглядов, отношений, действий, которая не возникла буквально в последние месяцы или годы даже. Она существовала много десятилетий, если не столетий, приобретая вот тот вид, с которым мы сегодня столкнулись», - добавил он.

Логинов отметил, что сегодня такая политика усилиями западных стран внедряется в сознание целых народов.

«Вот это, конечно, вызывает огромнейшую обеспокоенность. Не замечать этого - ну, значит, не замечать прямую явную угрозу нашей безопасности, нашему государству, нашему народу, нашей российской идентичности», - обратил внимание Логинов.

Говоря об ответственности за нарушение прав наших граждан, Логинов отметил, что в международном праве прописана процедура воздействия - она включает обращение в местные суды. Из-за текущих настроений, которые господствуют в этих странах, такие действия могут не привести к выигрышу, но их накопление создаст правовой эффект, который позволит преследовать лиц, нанесших на основании русофобии ущерб россиянам.

«Мы понимаем, что степень ответственности наказания за эти действия будет соответствовать тем санкциям, которые у нас вводятся за экстремистскую деятельность, за деятельность, направленную на разжигание межнациональной розни, на подрыв конституционного строя и основ нашего государства», - заключил он.

Ранее замглавы Минюста Логинов поддержал введение ответственности за «русофобию» на законодательном уровне. Он считает, что необходимо сформировать механизмы предупреждения и распространения информации, носящей враждебный характер к России.