В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Истоки явления: замглавы Минюста Логинов рассказал, в чем феномен русофобии

Вероника Волосунова
15:30 12.05.2023
Андрей Логинов добавил, что под «русофобией» в случае с законопроектом понимается человеконенавистническая идеология, которая влияет на россиян и безопасность страны.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
Читайте нас на:

В беседе со «Звездой» заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов заявил, что наказание за русофобию будет соответствовать наказанию за разжигание межнациональной розни, за подрыв конституционного строя и основ нашего государства.

«Над определением русофобии как правовым понятием работа продолжается, но очевидно, что она идет в плоскости признания того, что это человеконенавистническая идеология, последствия применения которой отражаются на наших гражданах, на нашем государстве, на национальных интересах, безопасности и так далее», - заявил Логинов.  

Замглавы Минюста уточнил, что понятие «русофобия» не сводится к уже существующим феноменам и явлениям, таким как нацизм, фашизм, экстремизм, геноцид, поскольку они уже имеют правовую оценку, причем принятую не только в нашем законодательстве, но и на международном уровне.

По словам Логинова, то, с чем сталкивается огромное количество россиян, находящихся не только за рубежом, но и в пределах РФ, имеет корни в этом феномене русофобии. Он привел в пример ущемление экономических и личных возможностей, лишение прав на обучение, получение медпомощи, путешествия.

«Когда мы говорим о том, что это феномен, мы понимаем, что это очерченная, достаточно стройная конструкция, система взглядов, отношений, действий, которая не возникла буквально в последние месяцы или годы даже. Она существовала много десятилетий, если не столетий, приобретая вот тот вид, с которым мы сегодня столкнулись», - добавил он.

Логинов отметил, что сегодня такая политика усилиями западных стран внедряется в сознание целых народов.

«Вот это, конечно, вызывает огромнейшую обеспокоенность. Не замечать этого - ну, значит, не замечать прямую явную угрозу нашей безопасности, нашему государству, нашему народу, нашей российской идентичности», - обратил внимание Логинов.

Говоря об ответственности за нарушение прав наших граждан, Логинов отметил, что в международном праве прописана процедура воздействия - она включает обращение в местные суды. Из-за текущих настроений, которые господствуют в этих странах, такие действия могут не привести к выигрышу, но их накопление создаст правовой эффект, который позволит преследовать лиц, нанесших на основании русофобии ущерб россиянам.

«Мы понимаем, что степень ответственности наказания за эти действия будет соответствовать тем санкциям, которые у нас вводятся за экстремистскую деятельность, за деятельность, направленную на разжигание межнациональной розни, на подрыв конституционного строя и основ нашего государства», - заключил он.

Ранее замглавы Минюста Логинов поддержал введение ответственности за «русофобию» на законодательном уровне. Он считает, что необходимо сформировать механизмы предупреждения и распространения информации, носящей враждебный характер к России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:55 В стране и мире
Путин подписал указ о реализации проекта изменения уровней высшего образования
14:25 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала крымчанина, передавшего украинцам данные о российской военной технике
13:25 Армия
МО РФ: российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении
12:54 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием
12:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры тушения вертолетами пожара в подмосковном Дзержинском
Популярное
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.