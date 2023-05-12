Замглавы Минюста Логинов поддержал введение ответственности за «русофобию» на законодательном уровне

По его словам, необходимо сформировать механизмы предупреждения и распространения информации, носящей враждебный характер к России.

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Понятие «русофобия» должно быть закреплено в российском законодательстве, а за русофобскую деятельность необходимо ввести ответственность. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов во время своего выступления на сессии «Русофобия: нацизм ХХI века» в ходе ПМЮФ.

«Я поддерживаю необходимость в закреплении в нашем российском законодательстве понятия "русофобия", формировании механизмов предупреждения и распространения информации, враждебной к России... установление ответственности за русофобскую деятельность», - заявил Логинов.

В поддержку Логинов привел несколько примеров: избиение шестилетнего мальчика в Нидерландах из-за его национальности, отказ Эстонии гражданам РФ в получении виз, а также препятствие в оплате коммунальных платежей с целью изъятия имущества за долги.

По словам главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева, при решении вопроса о русофобии стоит ввести в УК отдельную статью. Он добавил, что считает необходимым политический жест, который показал бы, что «это очень серьезные дела».

Ранее российский посол Антонов заявил о всплеске русофобии в США в преддверии Дня Победы. Он сообщил об осквернении православной часовни на русском участке кладбища в Вашингтоне - разбиты окна, взломаны двери, закрашены фрески, разгромлены места упокоения умерших.

Также он выразил сожаление, что американские ветераны, сражавшиеся против нацизма, не смогли посетить Парад Победы в Москве. По словам дипломата, на них оказывалось давление со стороны американской администрации вплоть до запугивания лишением паспортов.