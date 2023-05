В стране и мире Ветеран разведки США Риттер предрек уничтожение танков Challenger 2 на Украине Ирина Елагина По мнению эксперта, английские танки сгорят в первом же бою. © Фото: UK Ministry of Defence, Globallookpress Читайте нас на: Танки Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании, подобьет российская армия, как только английская бронетехника вступит в бой. Такой прогноз дал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Риттер отметил нулевую «никакую живучесть» поставленных танков, что гарантирует их уничтожение в первом же бою. «Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», - приводит 360 слова эксперта. Аналитик подчеркнул, что ВС РФ способны противостоять любой технике, которую Украина получает от стран НАТО. Эксперт также затронул тему использования украинскими боевиками снарядов с обедненным ураном. Ветеран американской разведки считает, что это навредит самим украинцам, и заражение территории будет сродни масштабам Чернобыльской катастрофы. Ранее американский генерал Бридлав рассказал, что США и страны НАТО поставляют на Украину ровно столько вооружения, сколько требуется для затягивая конфликта, так как по мнению эксперта, НАТО не хочет ни победы, ни поражения Украины. Экспертное мнение и аналитика