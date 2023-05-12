В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ветеран разведки США Риттер предрек уничтожение танков Challenger 2 на Украине

Ирина Елагина
14:20 12.05.2023
По мнению эксперта, английские танки сгорят в первом же бою.
Ветеран разведки США Риттер предрек уничтожение танков Challenger 2 на Украине
© Фото: UK Ministry of Defence, Globallookpress
Читайте нас на:

Танки Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании, подобьет российская армия, как только английская бронетехника вступит в бой. Такой прогноз дал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер отметил нулевую «никакую живучесть» поставленных танков, что гарантирует их уничтожение в первом же бою.

«Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», - приводит 360 слова эксперта.

Аналитик подчеркнул, что ВС РФ способны противостоять любой технике, которую Украина получает от стран НАТО.

Эксперт также затронул тему использования украинскими боевиками снарядов с обедненным ураном. Ветеран американской разведки считает, что это навредит самим украинцам, и заражение территории будет сродни масштабам Чернобыльской катастрофы.

Ранее американский генерал Бридлав рассказал, что США и страны НАТО поставляют на Украину ровно столько вооружения, сколько требуется для затягивая конфликта, так как по мнению эксперта, НАТО не хочет ни победы, ни поражения Украины.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:25 Армия
МО РФ: российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении
12:54 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием
12:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры тушения вертолетами пожара в подмосковном Дзержинском
11:35 Спорт
Исполком FIG согласился с отстранением российских спортсменов от международных турниров
11:22 В стране и мире
Видео
Экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в суд под усиленной охраной
Популярное
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.