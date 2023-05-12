МО РФ: на Соледарском направлении противник провел наступление на всей линии соприкосновения

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Украинские боевики на Соледарском тактическом направлении предприняли попытку провести наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженность которой составляет более 95 километров. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Всего было предпринято 26 атак, в ходе которых задействовалось более 1 000 украинских националистов, около 40 танков и другая военная техника. Атаки противника были отражены, российские войска не допустили прорывов обороны.

Ранее артиллеристы «Южной» группировки российских войск на Марьинском направлении сорвали попытку противника провести контратаку. Подразделения украинских националистов понесли значительные потери, а российские войска не допустили утрату своих позиций.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.