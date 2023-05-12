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SHOT: умер пострадавший в ДТП во время гонок футболист Каракин

Вероника Волосунова
11:50 12.05.2023
В Telegram-канале сообщается, что гонки проходили каждый четверг.
SHOT: умер пострадавший в ДТП во время гонок футболист Каракин
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Футболист Александр Каракин, попавший в сильное ДТП в ночь на 12 мая во время гонок на Минском шоссе, скончался в больнице, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Отмечается, что авария произошла на 30-м километре Минского шоссе. На высокой скорости 32-летний спортсмен врезался в отбойник, после чего машину выкинуло на середину дороги. Он получил тяжелые травмы, его сразу перевели в реанимацию, но спасти не удалось. Вместе с Каракиным в гоночном автомобиле находился оператор, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Спорткар получил сильные повреждения.

Гонки в этих местах шоссе проходили каждый четверг. Участок был выбран не случайно - слепая зона без камер. По четвергам стритрейсеры оккупировали заправочную станцию, парализуя ее работу. Сотрудники и водители, которые из-за этого стояли в пробке на въезд, регулярно подавали жалобы в соответствующие инстанции, добавили в Telegram-канале.

Каракин выступал в составе молодежных команд московского «Спартака» и «Динамо», а в 2011 году дебютировал в подмосковных «Химках».

В прошлом году в Москве арестовали брата-близнеца организатора гонок суперкаров Сергея Хитрова. Он признал свою вину и раскаялся, но ответственность за организацию мероприятий возложил на родственника.

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