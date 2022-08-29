В Москве арестовали брата-близнеца организатора гонок суперкаров Сергея Хитрова

Сергей Хитров отметил, что признает свою вину и раскаивается, однако ответственность за организацию мероприятия возложил на родственника.

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Суд в Москве заключил под стражу брата-близнеца организатора несанкционированных гонок элитных спортивных автомобилей Сергея Хитрова. Вместе с тем он признан виновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах.

«Признать Хитрова Сергея Александровича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста», - приводит ТАСС слова судьи.

Вместе с тем Сергей Хитров отметил, что признает свою вину и раскаивается, однако ответственность за организацию мероприятия возложил на родственника.

Напомним, автопробег должен был стать крупнейшим в России, с участием около 200 элитных машин. Пробег завершился, планам автолюбителей помешала полиция - на штрафстоянку отправлены десятки дорогих люксовых авто общей стоимостью, по некоторым данным, в три миллиарда рублей. В отдел полиции был доставлен и организатор вечеринки - Алексей Хитров, называющий себя бизнесменом и инвестором.