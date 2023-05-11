В стране и мире Директор «Ленкома» Варшавер подтвердил информацию о госпитализации Панфилова Алексей Курильченко Режиссер находится в институте Склифосовского после перенесенного инсульта. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova,Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер подтвердил «Звезде» информацию о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. На данный момент он находится в институте Склифосовского. «К сожалению, на самом деле инсульт был у Глеба Анатольевича и он госпитализирован в институт Склифосовского, где сейчас и пребывает. Очень будем надеяться на скорейшую поправку», - сказал Варшавер. Ранее сообщалось, что Глеб Панфилов был доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы, но позже переведен в другое учреждение. Несколько месяцев назад ушла из жизни жена артиста Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Экспертное мнение и аналитика