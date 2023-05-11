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Директор «Ленкома» Варшавер подтвердил информацию о госпитализации Панфилова

Алексей Курильченко
18:06 11.05.2023
Режиссер находится в институте Склифосовского после перенесенного инсульта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova,Russian Look, Globallookpress
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Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер подтвердил «Звезде» информацию о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. На данный момент он находится в институте Склифосовского.

«К сожалению, на самом деле инсульт был у Глеба Анатольевича и он госпитализирован в институт Склифосовского, где сейчас и пребывает. Очень будем надеяться на скорейшую поправку», - сказал Варшавер.

Ранее сообщалось, что Глеб Панфилов был доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы, но позже переведен в другое учреждение. Несколько месяцев назад ушла из жизни жена артиста Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

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