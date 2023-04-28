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Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

Вероника Волосунова
22:54 28.04.2023
Также известно о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок.
Три человека погибли в ДТП под Новосибирском
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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При столкновении двух встречных легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, еще четыре пострадали. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.

«В результате ДТП три человека погибли, а также четверо пострадали, среди пострадавших ребенок 2022 года рождения. Их личности и характер травм устанавливаются», - следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, автомобиль Skoda, который направлялся со стороны Новосибирска в сторону Омска, столкнулся с ВАЗ-2112, который двигался со стороны Барабинска во встречном направлении. Авария произошла в 22:20 по местному времени на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш».

Пострадавших экстренно направили в больницу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее в результате ДТП с шестью автомобилями погиб один человек. Происшествие произошло в Новой Москве. Сначала столкнулись три машины. Пока их водители осматривали повреждения, в них врезалось еще одно транспортное средство, которое после задело еще два автомобиля.

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