Путин: Россия не посягает на доллар при переходе на юани во взаиморасчетах

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Соединенные Штаты совершают ошибку, ограничивая использование доллара из-за сиюминутных соображений. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что США пилят сук, на котором сидят.

«Они сами себе наносят ущерб, можно сказать, что в ногу стреляют», - добавил глава государства.

Президент также отметил, что Россия не против использования доллара, но нашей стране не дают это делать. Поэтому, когда РФ предлагает использовать юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар.

Напомним, недавно Владимир Путин заявил, что Москвы выступает за расчеты в китайской национальной валюте при торговле с другими государствами. Об этом он сказал после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», - сказал президент.

Глава государства добавил, что следует и дальше поощрять практику взаиморасчетов РФ и Китая в национальных валютах.