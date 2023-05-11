В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ФСБ сообщили о попытке СБУ завербовать первого заместителя министра МЧС ДНР

Алексей Курильченко
09:54 11.05.2023
Украинские агенты похитили жену чиновника и угрожали ей расправой, требуя выдать закрытую информацию.
В ФСБ сообщили о попытке СБУ завербовать первого заместителя министра МЧС ДНР
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Агенты Службы безопасности Украины предприняли попытку завербовать первого замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики Дмитрия Костямина. Угрожая расправиться с его женой, агенты требовали чиновника передать Киеву закрытую информацию. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности России.

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги», - сообщили в управлении агентству ТАСС.

В ведомстве уточнили, что украинские силовики задержали жену замминистра в Харькове, куда она приехала на похороны матери. Сотрудникам российских спецслужб удалось освободить женщину, она покинула территорию Украины.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Исполнителя несостоявшегося убийства Артема Пызина завербовала Служба безопасности Украины.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:30 В стране и мире
Видео
Опубликована запись разговора первого замминистра МЧС ДНР с вымогателями из СБУ
11:04 Спорт
FIE не допустила на соревнования олимпийских чемпионок Великую, Егорян и Позднякову
09:54 В стране и мире
В ФСБ сообщили о попытке СБУ завербовать первого заместителя министра МЧС ДНР
09:38 В стране и мире
Видео
Огненные шары с кометными хвостами заметили в небе над Японией
09:03 В стране и мире
ФБР отказалось предоставить документы о возможном участии Байдена в коррупции
Популярное
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.