В стране и мире В ФСБ сообщили о попытке СБУ завербовать первого заместителя министра МЧС ДНР Алексей Курильченко Украинские агенты похитили жену чиновника и угрожали ей расправой, требуя выдать закрытую информацию. © Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: Агенты Службы безопасности Украины предприняли попытку завербовать первого замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики Дмитрия Костямина. Угрожая расправиться с его женой, агенты требовали чиновника передать Киеву закрытую информацию. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности России. «УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги», - сообщили в управлении агентству ТАСС. В ведомстве уточнили, что украинские силовики задержали жену замминистра в Харькове, куда она приехала на похороны матери. Сотрудникам российских спецслужб удалось освободить женщину, она покинула территорию Украины. Ранее ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Исполнителя несостоявшегося убийства Артема Пызина завербовала Служба безопасности Украины. Экспертное мнение и аналитика