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ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки

Сергей Лебедев
10:09 21.04.2023
Взрывное устройство сработало в руках исполнителя несостоявшегося убийства.
ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по ДНР. Отмечается, что исполнителя несостоявшегося убийства Артема Пызина завербовала Служба безопасности Украины.

«С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике», - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

В марте Пызин получил задачу по наблюдению за мэром. Позже он попытался в заброшенном здании собрать бомбу, но она взорвалась у него в руках.

Сейчас сотрудники ФСБ ищут причастных к подготовке покушения.

Напомним, недавно задержали подозреваемых в совершении покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ полиции Михаила Москвина. Ранее Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело.

По данным следствия, 27 марта в припаркованном автомобиле у жилого дома по проспекту Строителей в Мариуполе сработало взрывное устройство. Машина находилась в нескольких метрах от полицейского.

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