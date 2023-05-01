Выживший в горящем танке боец рассказал, почему он получил позывной «Терминатор»

Танкисту удалось не просто спастись, но и вернуться в строй.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российский боец, который выжил в пожаре в танке во время боя с украинскими националистами, рассказал телеканалу «Звезда», как удалось не просто спастись, но и вернуться в строй. Он не случайно получил позывной «Терминатор».

«Понимая, что начинаем гореть, я лег на наводчика, чтобы потушить огонь, потому что я был в "несгорайке". Шоковое состояние прошло, встать не мог. Товарищи эвакуировали», - говорит боец.

В бою танкист получил осколочное ранение правой руки. В левой руке после пулевого ранения установили пластину. Поэтому военнослужащий получил позывной «Терминатор».

Боец говорит, что сейчас он уже смирился с травмами, так как уже ничего не поменять. Однако изначально было тяжело.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, как танкисты ведут бои среди разрушенных домов в зоне спецоперации. Они стреляют и сразу же меняют позицию. Работа требует максимальной слаженности экипажа.