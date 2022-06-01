Юморист Петросян посетил в госпитале раненых участников спецоперации на Украине

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Самый популярный комик СССР и РФ, легендарный шоумен Евгений Петросян выступил в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве перед участниками спецоперации на Украине.

«Я хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. Это очень важно для нашего народа, нашей страны», - сказал он.

Отец российского стендапа выразил надежду, что задачи спецоперации будут выполнены как можно быстрее. В ходе выступления комика были исполнены такие монологи, как «Мы особые», «Старик и гаджеты». По окончании концерта Петросян пообщался с поклонниками и раздал автографы всем желающим.

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