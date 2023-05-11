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ФБР отказалось предоставить документы о возможном участии Байдена в коррупции

Ирина Елагина
09:03 11.05.2023
ФБР ссылается на тайну следствия, в Конгрессе уверены, что запрашиваемые материалы не имеют грифа «секретно».
ФБР отказалось предоставить документы о возможном участии Байдена в коррупции
© Фото: Yuri Gripas, CNP, Globallookpress
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ФБР отклонило запрос главы комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера о выдаче документа, который, как полагают республиканцы, доказывает причастность президента США Джо Байдена к незаконным схемам с участием иностранцев. Об этом сообщил телеканал CNN, получивший копию ответа ФБР на обращение Комера.

В ответе за подписью и.о. помощника директора отдела по делам Конгресса ФБР Кристофера Данхэма говорится, что Комер запросил «точное описание предполагаемой преступной схемы, содержащейся в одном отчете FD-1023» и выразил обеспокоенность тем, что «ФБР неправомерно не смогло раскрыть такой отчет американскому народу».

ФБР мотивировало отказ от выдачи документов интересами правосудия.

«Крайне важно для честности всего процесса уголовного правосудия и для выполнения наших правоохранительных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенную или неполную информацию, которая может нанести ущерб расследованию», - ответили в ФБР на запрос Комера.

По информации CNN, Комер и сенатор Чак Грассли утверждают, что разговаривали с осведомителем. По его сведениям, документ ФБР имеет доказательства того, что Байден в период вице-президентства предположительно был причастен к незаконным платежам, в которых также участвовал иностранный гражданин.

«Из ответа ФБР становится ясно, что незасекреченные записи существуют, но они отказываются предоставить их Комитету», - утверждает Комер.

Он подчеркнул, что Конгресс требует от ФБР «не только предоставить эту запись, но и сообщить, что оно предприняло для расследования этих утверждений. ФБР не удалось сделать ни того, ни другого». По мнению конгрессмена, «позиция ФБР такова: «доверяй, но не проверяй».

Ранее сообщалось, что Байден обеспокоен ситуацией с возможным дефолтом в США и не исключает, что по этой причине ему придется отказаться от поездки в Японию для участия в саммите «большой семерки».

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