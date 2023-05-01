Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому

Как утверждается, заявку на участие в мероприятии подали более 12 тысяч сторонников ЛДПР со всего мира.

© Фото: State Duma Russia, Twitter.com, GlobalLookPress

Либерально-демократическая партия России провела в компьютерной игре Minecraft Первомайскую демонстрацию, которая впервые прошла в онлайн-формате.

У участников цифрового мероприятия была возможность прийти к памятнику основателя ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Демонстрация настолько привлекла пользователей, что сервер не смог справиться с их количеством и рухнул.

«Заявку на участие в мероприятие подали более 12 тысяч сторонников со всего мира! Мы не знаем, сколько бы пришло еще», - говорится в Telegram-канале партии.

Как отмечается, легендарный политик всегда был за то, чтобы передовые технологии внедрялись в политические процессы.

Ранее в ЛДПР сообщили о планах запустить нейросеть «Жириновский», которая будет способна генерировать взгляд основателя партии на тот или иной политический вопрос. Как утверждалось, алгоритм будет работать на базе архивных записей его выступлений. Речь идет о более 18 тыс. видеороликах.