Российские бойцы расчетом миномета «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки

Кроме того, расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор» сбил вражеский беспилотник «Лелека».

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Российские бойцы в районе Великой Новоселки уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков с помощью расчета самоходного миномета «Тюльпан». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«В районе Великой Новоселки расчетом самоходного миномета "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. На Запорожском направлении вскрыт средствами воздушной разведки и уничтожен расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" пункт временной дислокации противника в районе Гуляйполя», - подчеркнул Гордеев.

Вместе с тем он добавил, что в районе Григоровки барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена командно-штабная машина противника. Кроме того, по словам Гордеева, расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» сбит беспилотник «Лелека».

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 240 украинских боевиков.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.