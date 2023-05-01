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Наводчик «Гвоздики» Артист рассказал о помощи пехоте под Северском огнем, светом и дымом

Валентин Гвоздев
09:35 01.05.2023
На Северском направлении по позициям украинских националистов работает 6-я казачья бригада, принимавшая участие в освобождении Попасной, Северодонецка и Лисичанска.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские артиллеристы громят боевиков на Северском направлении. Ожесточенные бои сейчас идут под Верхнекаменским. Экипажи шестой казачьей бригады наносят удары по опорным пунктам и живой силе националистов, помогая тем самым продвижению штурмовых отрядов. Работают из самоходок «Гвоздика» - самых мобильных и точных, что делает их незаменимыми на поле боя. Те же ребята - казаки - принимали участие в освобождении Северодонецка и Лисичанска.

Вспышка пламени, раскатистый грохот. Закрученный нарезами ствола самоходной гаубицы снаряд с шипением отправляется на позиции националистов. 2С-1 «Гвоздика» - основная артиллерийская система на Северском направлении, выполняющая роль блуждающего орудия.

Самоходки 2С-1 «Гвоздика», в сочетании с корректировкой с воздуха «превращаются» в снайперскую винтовку калибра 122 миллиметра. Точность стрельбы такая, что расход боеприпасов - минимальный.

Точность в сочетании с мобильностью делает эти боевые машины идеальными для нанесения ударов с разных позиций. Экипажи 6-й казачьей бригады, принимавшие участие в освобождении Попасной, Северодонецка и Лисичанска, сейчас работают в направлении Верхнекаменского.

«Стой, записать» - эта команда означает, что цель поражена. Экипаж сворачивается и покидает позицию. Новая задача приходит всего через несколько минут. Эту огневую позицию накануне обстреляли кассетными боеприпасами, съемочной группе «Звезды» настоятельно рекомендуют идти по гусеничному следу.

Националисты постоянно используют кассетные боеприпасы с противопехотными минами. К огневой позиции съемочная группа двигается по следам «Гвоздики», в высокой траве заметить «лепестки» практически невозможно.

Наводка на цель занимает меньше минуты, доклад о готовности, и звучит команда «Огонь!», а за ней оглушительный выстрел. Когда поддержку запрашивают штурмовики, артиллерия не жалеет сил и снарядов, работают максимально быстро. Как известно, пот артиллеристов, сберегает кровь пехоты. Помогать ей, к слову, артиллеристы могут не только огнем.

«В основном осколочно-фугасными мы работаем. Для поражения живой силы и техники, если надо подсветить штурмовой группе, мы работаем и светом, и прикрыть можем дымом», - рассказал наводчик орудия под позывным Артист.

Националисты на Северском направлении ежедневно несут потери, тем не менее, командование боевиков гонит на убой все новые резервы для восстановления разрушенных укреплений. Усилия боевиков сводят на нет российские бойцы и, в первую очередь, артиллеристы.

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