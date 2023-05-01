В МИД ФРГ сообщили, что часть немецких дипломатов покинули Россию 1 мая
Некоторые работники дипломатических представительств Германии в понедельник, 1 мая, покинули Россию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ. При этом в ведомстве не привели их точное число.
В МИД Германии напомнили о том, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули ФРГ в связи с тем, что их деятельность якобы не соответствовала их статусу дипломатов.
«Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что в конце апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе со «Звездой» рассказала, что в качестве ответной меры на действия Берлина из Москвы вышлют свыше 20 немецких дипломатов.