В стране и мире В США проблемный банк First Republic продадут JPMorgan Сергей Лебедев На прошлой неделе обрушились его акции из-за оттока депозитов на сумму больше $100 миллиардов. © Фото: Zhang Mocheng, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: В США калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл банк First Republic и передал его в управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Все депозиты и другие активы финансовой организации планируется продать крупнейшему банку страны JPMorgan, говорится в сообщении ведомства. На прошлой неделе сильно обвалились акции First Republic. Это произошло после отчетности, в которой банк сообщил об оттоке депозитов на сумму больше ста миллиардов долларов. First Republic стал третьим в череде «банковских катастроф» в США. Ранее уже закрылись Silicon Valley Bank и Signature Bank. Американский президент Джо Байден заверил граждан в безопасности банковской системы. В Белом доме отметили, что сценарии финансового кризиса 2008 года не повторятся. Ранее экономический эксперт Людмила Коваленко заявила, что американская финансовая политика зашла в тупик. Такое мнение она выразила в беседе со «Звездой». Новая Великая депрессия, по ее словам, может наступить в США в течение года. Экспертное мнение и аналитика