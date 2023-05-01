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Первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией

Дмитрий Трунов
17:07 01.05.2023
Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ против протестующих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Полиция в Париже применила слезоточивый газ против протестующих. В столице Франции в 14:00 по местному времени началась первомайская демонстрация. Всего в этот день было анонсировано около 300 митингов. По оценками профсоюзов, их могут посетить свыше полумиллиона граждан.

Почти сразу же с началом акции радикалы начали атаковать стражей правопорядка, закидывая их петардами, шариками с краской и бутылками, сообщает РИА Новости. Этим отметились Black Block и «желтые жилеты». Полиция ответила им слезоточивым газом. По данным le Figaro, к 15:00 было зарегистрировано уже 30 задержаний.

Радикально настроенные протестующие бьют витрины, разрушают офисы, вытаскивают наружу мебель и компьютеры. Они также разрушают автобусные остановки и поджигают мусорки. Они вооружены самодельными взрывными устройствами.

По оценкам полиции, на улицы 1 мая могут выйти в общей сложности порядка 600 тыс. человек по всей стране. Органы правопорядка ожидали беспорядков и мобилизовали по всей стране до 12 тысяч полицейских.

В то же время манифестанты движутся организованными колоннами за машинами профсоюзов. Первомайская акция посвящена протестам против пенсионного закона, предусматривающего повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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