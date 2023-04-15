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Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Анастасия Бобылева
05:53 15.04.2023
Реформа предполагает плавный перенос возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
© Фото: Ahmed Hariry Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, ставшей причиной протестов в стране. Текст документа опубликован в официальном журнале.

«Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет, согласно субботнему официальному журналу», - цитирует РИА Новости агентство France Press.

Сейчас французы выходят на пенсию в 62 года, однако реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году.

Ранее не менее 112 человек задержали в Париже на акциях против пенсионной реформы. По оценкам МВД страны, по меньшей мере четыре тысячи человек участвовали в парижских демонстрациях.

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