В Грузии задержали мужчину за попытку продать уран за $2 млн

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

© Фото: sssg.gov.ge

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали мужчину, который пытался продать радиоактивное вещество за два миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В изъятом материале специалисты обнаружили уран. По данным следствия, злоумышленник планировал продать радиоактивное вещество в городе Поти. За это ему грозит до десяти лет лишения свободы. Заведено уголовное дело.

Напомним, что в декабре прошлого года британские пограничники нашли в аэропорту Хитроу посылку со следами урана. По данным полиции, количество зараженного материала «было чрезвычайно небольшим».

По данному факту было проведено расследование. О каких-либо арестах не сообщалось.