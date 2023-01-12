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Sky News: в лондонском аэропорту Хитроу изъяли уран при досмотре посылки

Сергей Лебедев
12:07 12.01.2023
Отмечается, что количество зараженного материала «было чрезвычайно небольшим».
Sky News: в лондонском аэропорту Хитроу изъяли уран при досмотре посылки
© Фото: Li Ying, XinHua, GlobalLookPress
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Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили в аэропорту Хитроу посылку со следами урана. Инцидент произошел еще 29 декабря прошлого года. Об этом сообщает британский канал Sky News.

Глава Контртеррористического командования полиции Лондона Ричард Смит отметил, что количество зараженного материала «было чрезвычайно небольшим». По оценке экспертов, угрозы для населения нет.

Сейчас полицейские проводят расследование. Однако на данный момент никаких арестов произведено не было.

Напомним, в конце прошлого года нацгвардия Мексики обнаружила человеческие черепа в посылке в США. Данная находка была сделана во время проверки отправления с помощью рентгена. При этом части скелета были завернуты в алюминиевую фольгу.

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