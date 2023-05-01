В КНР взрыв прогремел на заводе по производству раствора перекиси водорода

© Видео: God_leftok, Twitter © Фото: God_leftok, Twitter

Пять человек стали жертвами взрыва и пожара на химзаводе, выпускающем раствор перекиси водорода, корпорации Sinochem на востоке Китая, передает ТАСС со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в провинции Шаньдун. Кадры задымленного здания появились в социальных сетях.

Кроме того, еще один человек пострадал. Медики уже оказали ему помощь, сейчас идет спасательная операция. Кроме того, есть данные о том, что еще один человек пропал без вести.

В настоящий момент правоохранители выясняют, что послужило причиной взрыва, идет следствие.

В середине января этого года в северо-восточной провинции Ляонин взрыв прогремел также на химическом предприятии.