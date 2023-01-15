На химическом предприятии в Китае прогремел взрыв
Происшествие случилось в воскресенье в округе Паньцзинь в северо-восточной провинции Ляонин.
© Фото: Miguel Candela, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
В Китае прогремел взрыв на химическом предприятии. Происшествие случилось в воскресенье в округе Паньцзинь в северо-восточной провинции Ляонин. Об этом сообщает портал Sina.
По данным журналистов, на предприятии произошел пожар. На месте инцидента работают экстренные службы.
Причина взрыва на данный момент неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, в ноябре прошлого года произошел пожар на заводе в городе Аньян в китайской провинции Хэнань. В результате погибли не менее 36 человек.