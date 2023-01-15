На химическом предприятии в Китае прогремел взрыв

Происшествие случилось в воскресенье в округе Паньцзинь в северо-восточной провинции Ляонин.

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В Китае прогремел взрыв на химическом предприятии. Происшествие случилось в воскресенье в округе Паньцзинь в северо-восточной провинции Ляонин. Об этом сообщает портал Sina.

По данным журналистов, на предприятии произошел пожар. На месте инцидента работают экстренные службы.

Причина взрыва на данный момент неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ноябре прошлого года произошел пожар на заводе в городе Аньян в китайской провинции Хэнань. В результате погибли не менее 36 человек.