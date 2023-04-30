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WP получил разведанные об отказе Индии и других стран поддерживать США против РФ

Ирина Елагина
04:05 30.04.2023
Секретные материалы свидетельствуют о нежелании ряда ключевых государств участвовать в противостоянии России.
WP получил разведанные об отказе Индии и других стран поддерживать США против РФ
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Разведывательные службы США собрали сведения, касающиеся отношения таких стран как Бразилия, Египет, Индия и Пакистан к антироссийской и антикитайской политике Вашингтона, и пришли к выводу, что это противостояние им не интересно и они не готовы пренебречь национальными интересами в угоду Белому дому. Об это пишет The Washington Post, ссылаясь на доступ к секретным материалам. 

«Глобальная повестка президента Байдена сталкивается с серьезными вызовами ... Развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах», - пишет обозреватель издания, используя утечку информации.

Разведданные показывают, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан стремятся остаться в стороне в противостоянии Вашингтона, Москвы и Пекина и видят, как Россия держит удар санкций и показывает, что в состоянии «отражать давление Запада».

Секретные материалы по Пакистану свидетельствуют об отказе выполнять требования Запада, направленные против Китая, так как это «по-настоящему стратегический партнер». По этой же причине пакистанские дипломаты воздержался при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН.

Аналогичную позицию занимает Индия. Разведданные показывают, что Дели не будет поддерживать русофобскую резолюцию ГА ООН: эту принципиальную позицию выразил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым

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