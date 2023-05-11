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Востоковед Замараева заявила, что арест экс-премьера Имрана Хана приведет к экономическому кризису в Пакистане

Елизавета Егорова
06:41 11.05.2023
Уличные недовольства сторонников Имрана Хана могут вызвать инфляцию, рост безработицы и резкое повышение цен на товары первой необходимости.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ордер на арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана был выдан не высшей судебной инстанцией (Верховным Судом), а Высоким судом Исламабада. Старший научный сотрудник Центра изучения стран ближнего и среднего Востока института востоковедения РАН Наталья Замараева называет эту ситуацию нетипичной для истории Пакистана.

«Он был арестован не в зале суда, а во дворе этого здания. И арест производили не судебные приставы, а рейнджеры, которые специально приехали в Исламабад из Панджаба. Это бесспорно легальная процедура, другое дело, что она нетрадиционная для политической истории Пакистана», - заявила Замараева.

Имран Хан имел сильное политическое влияние перед предстоящими выборами в провинциальных собраниях Панджаба и Хайбер-Пахтунхва. Его арест вызвал недовольство у избирателей.

Востоковед обеспокоена массовыми уличными столкновения, так как они могут привести к тяжелым экономическим последствиям для страны.

«Это глубочайший экономический кризис, инфляция, резкое повышение цен на товары первой необходимости, рост безработицы», - сообщила Замараева.

Еще одним тревожным сигналом является появление армии на улицах.

Ранее Юрист Имрана Хана рассказал, как экс-премьера незаконно арестовали и избили. Его обвиняют в коррупции и отмывании около 240 миллионов долларов.

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