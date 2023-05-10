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Юрист Имрана Хана рассказал, как экс-премьера незаконно арестовали и избили

Россина Бодрова
Анастасия Бобылева
22:54 10.05.2023
Массовые протесты в Пакистане продолжаются, и в то время как власти говорят об аресте Имрана Хана за отмывание денег из казны, сторонники экс-премьера уверены, что причина совсем в другом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лахор, Карачи, Пешавар, Исламабад - крупнейшие города Пакистана парализованы. Сторонники задержанного экс-премьера страны взяли курс на правительственные учреждения. В истории страны еще никто не брал штурмом здание генштаба. В огне оказались преимущественно военные объекты: база ВВС, авиабаза, здание межведомственной разведки. Полиция едва удерживает натиск разъяренной толпы.

Сообщается, что солдаты регулярной армии покинули все крупные воинские части. А Пакистан - страна, обладающая ядерным оружием. Протестующие идут в атаку на силовиков, те в ответ применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Бывшего премьер-министра страны Имрана Хана обвиняют в коррупции и отмывании около 240 миллионов долларов. По официальной версии, государственные деньги были выведены через фондовый траст, созданный для строительства нового университета. Накануне своего задержания Хан опубликовал видеопослание: он заявил о готовности к любому развитию событий и о том, что не собирается подаваться в бега.

«Сегодня я уезжаю в Исламабад. Нет необходимости тратить деньги страны на развертывание большого количества рейнджеров и полиции при дворе. Если у кого-то есть ордер на мой арест, он должен обратиться прямо ко мне. Я готов сесть в тюрьму», - говорится в обращении.

Не только факт ареста, но и то, в какой форме его провели, вызвало общественный гнев. Около сотни силовиков окружили одного человека и крайне грубо затолкали в спецтранспорт.

Уже у здания суда этот же автомобиль накрыли металлическими щитами. Выбирался из него экс-премьер через крышу. И под таким же импровизационным железным куполом его повели в здание суда.  

«После последнего слушания у суда есть четкие указания, что Хана нельзя арестовывать в помещении суда. Но они, солдаты, пришли группой, и избили Хана палками, и увели его из помещения суда», - рассказал Акил Хан, юрист Пакистанской партии Техрик-и-Инсаф.

Политик лишился своего поста буквально через месяц после исторического визита в Россию. Эта была первая за 23 года встреча глав двух государств.

За время своего правления экс-премьер сделал максимум для сближении Исламабада и Москвы: ключевыми позициями стали подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны и включение Пакистана в ШОС. Вероятно, «красной линией» для западного истеблишмента стала личная встреча с Владимиром Путиным.

Об этом, уходя с должности премьера, заявил сам Имран Хан, обвиния Вашингтон в заговоре с целью свержения его правительства.

Системные силы, впрочем, рассказывают совсем другую историю.

«Этот арест не мотивирован каким-либо политическим преследованием. Это арест, который не был произведен по распоряжению правительства. Это было сделано Национальным бюро отчетности, учреждением, которое должно заниматься коррупционными делами в стране. И это независимый орган», - заявил министр планирования и развития Пакистана Ахсан Икбал.

Подробнее о ситуации в Исламабаде смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.

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