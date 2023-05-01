В стране и мире Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ* Ян Брацкий За главарем террористов Абу Хусейн аль-Курейши долго следили, после чего провели спецоперацию по его ликвидации. © Фото: Turkish Presidency Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Оперативники турецкой Национальной разведки ликвидировали лидера запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Спецоперация состоялась в минувшую субботу в Сирии. «Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ИГ* Абу Хусейн аль-Курейши. Этот человек был ликвидирован в ходе операции, проведенной MİT в Сирии», - цитирует РИА Новости слова Эрдогана. Президент Турции пообещал и впредь вести борьбу с террористами, не делая между ними различий. Ранее турецкие СМИ сообщали о задержании 15 сторонников террористической группировки ИГИЛ*. За ними долго следили, подозревая в подготовке нападений на консульства западных стран и жителей Турции, исповедующих христианство и иудаизм. Сразу после задержания над ними состоялся суд, после которого все отправились в тюрьму. *ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика