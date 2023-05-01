Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ*
Оперативники турецкой Национальной разведки ликвидировали лидера запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Спецоперация состоялась в минувшую субботу в Сирии.
«Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ИГ* Абу Хусейн аль-Курейши. Этот человек был ликвидирован в ходе операции, проведенной MİT в Сирии», - цитирует РИА Новости слова Эрдогана.
Президент Турции пообещал и впредь вести борьбу с террористами, не делая между ними различий.
Ранее турецкие СМИ сообщали о задержании 15 сторонников террористической группировки ИГИЛ*. За ними долго следили, подозревая в подготовке нападений на консульства западных стран и жителей Турции, исповедующих христианство и иудаизм. Сразу после задержания над ними состоялся суд, после которого все отправились в тюрьму.
*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.