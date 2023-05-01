Двоих мертвых мужчин нашли в хостеле на западе Москвы

Тела обнаружены в разных номерах, на них нет видимых телесных повреждений.

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Тела двух мужчин в возрасте 21 и 22 лет нашли утром 1 мая в московском хостеле на улице 50 лет Октября. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Тела обнаружены в разных номерах, на них нет видимых телесных повреждений. Причины смерти этих людей будут устанавливать после судебно-медицинской экспертизы.

Работу следователей над выяснением картины случившегося контролирует Солнцевская межрайонная прокуратура.

Накануне ночью на Рублевском шоссе в Москве Ferrari без номеров врезался в столб. Пострадала находившаяся в машине девушка. Автомобиль был сильно разрушен.