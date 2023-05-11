Трамп обвинил Вашингтон в чрезмерных поставках оружия Киеву

Бывший американский лидер в очередной раз подтвердил готовность урегулировать ситуацию на Украине за 24 часа в случае избрания президентом.

© Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставил Киеву слишком много оружия и боеприпасов, в которых испытывает потребность сам. Об этом он заявил во время конференции программы Town Hall на телеканале CNN.

Экс-лидер также подчеркнул, что украинский конфликт необходимо остановить. Вместе с тем Трамп напомнил, что в случае избрания на пост президента Штатов готов урегулировать ситуацию за 24 часа.

«Я не мыслю категориями победы или поражения. Я мыслю категориями разрешения. Я хочу, чтобы все перестали умирать - русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов», - подчеркнул бывший президент.

Ранее газета Newsweek назвала катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского возможное избрание Дональда Трампа президентом США.