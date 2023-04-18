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Newsweek назвала катастрофой для Зеленского возможное избрание Трампа президентом США

Ян Брацкий
17:16 18.04.2023
По мнению политолога Эмиля Нагенгаста, Дональд Трамп разорвет отношения с Украиной, которые Джо Байден сделал элементом внешней политики Штатов.
Newsweek назвала катастрофой для Зеленского возможное избрание Трампа президентом США
© Фото: Shealah Craighead, White House, GlobalLookPress
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Экс-президент США Дональд Трамп до сих пор сохраняет хорошие шансы на лидерство среди своих однопартийцев-республиканцев на участие в выборах. Таковы данные опросов, которые приводит Newsweek. Большинство опрошенных экспертов сходятся во мнении, что в случае избрания Трампа главой Белого дома объемы помощи Украине могут сильно сократиться.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины <...> Он получит огромное удовольствие, разорвав тесные отношения с Украиной, которые Байден сделал центральным элементом своей внешней политики», - цитирует RT политолога Эмиля Нагенгаста.

Республиканец постоянно критикует действующего президента Джо Байдена. Ранее он заявил, что политика вашингтонской администрации поставила мир на грань третьей мировой войны. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что с выдвижением Трампа в качестве кандидата на высший пост в США не все однозначно в свете его уголовного преследования. В конечном итоге многое будет зависеть от электоральных настроений американцев.

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