Опубликованы кадры работы бронепоезда «Волга» по разминированию и восстановлению путей в зоне СВО

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Российские военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) для разминирования и восстановления железной дороги в зоне специальной военной операции на Украине задействовали специальный бронепоезд «Волга». Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги.

Бронепоезд набирает скорость. В районе, где предстоит работать, - затишье. Более того, выезд дневной, поэтому пути просматриваются легко, а скорость можно развить до крейсерской - 40-45 километров в час.

Ранним утром у одного из путепроводов - действующего автомобильного моста - была замечена подозрительная активность. Местные жители сообщили, что у строения припарковалась гражданская легковушка. Из нее вышли двое молодых людей. Несколько минут они постояли у машины, а затем спустились к опорам. Спустя незначительное время поднялись, завели автомобиль и уехали. Ориентировку на транспорт уже разослали по всем постам военной автоинспекции. Тем временем военные железнодорожники осматривают стратегический объект на предмет минирования.

Одна из главных задач бойцов-наблюдателей - оперативно сообщить машинисту о подозрительных предметах, которые находяться на путях по ходу движения состава. Ребята предельно сосредоточены и внимательны. С виду пустая коробка или маленький сверток на деле могут оказаться взрывным устройством. При малейших подозрениях звучит команда «Стоп, машина». И саперы проводят техническую разведку - комплекс противоминных мероприятий. На этот раз обошлось, до места назначения добрались без остановок.

Военные инженеры щупами обследуют полотно, с металлоискателем проходят все основания опор моста. Их прикрывает группа огневой поддержки. Это первоочередное требование безопасности. На земле - все чисто.

Финальный этап разведоперации. Беспилотник должен подняться наверх, к стыкам опорных конструкций, добраться до непросматриваемых с земли пустот и полостей конструкции. Там тоже могут быть неприятные сюрпризы, говорит оператор беспилотника с позывным «Ветер». Боец отмечает, что дрон незаменим во многих случаях. Например, во время прохождения бронепоезда незнакомых участков дороги.

«На удалении километра мы знаем, что там мост по карте через реку. И он находится вот как здесь, за кривой. Мы его не видим. То есть поднимаюсь в воздух, пролетаю к месту. Смотрю», - объясняет военнослужащий.

Кроме обследования путей и их разминирования, задача специального поезда - сопровождение военных эшелонов. Помимо этого военные должны в кратчайшие сроки восстановить пришедшие в негодность участки полотна. Например те, которые были разрушены в результате попадания снаряда. Начальник поезда с позывным «Кучер» говорит, из-за общей запущенности украинских железных дорог за лентой таких проблемных участков предостаточно.

«Сами пути у них в более худшем состоянии. У нас все-таки железобетонная шпала. Там многие участки еще с деревянной шпалой. Соответственно, движение приходится уменьшать», - говорит Кучер.

Промедлить и сорвать график поставок нельзя как бы не было трудно, продолжает начальник поезда. Ведь это значит оставить тысячи мирных жителей без продовольствия, а наших парней - без боеприпасов и новой техники.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов