Армия Армия Армия

Опубликованы кадры работы бронепоезда «Волга» по разминированию и восстановлению путей в зоне СВО

Анатолий Бородкин
05:15 02.03.2023
Помимо обследования путей и их разминирования, задачей специального поезда является сопровождение военных эшелонов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российские военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) для разминирования и восстановления железной дороги в зоне специальной военной операции на Украине задействовали специальный бронепоезд «Волга». Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги.

Бронепоезд набирает скорость. В районе, где предстоит работать, - затишье. Более того, выезд дневной, поэтому пути просматриваются легко, а скорость можно развить до крейсерской - 40-45 километров в час.

Ранним утром у одного из путепроводов - действующего автомобильного моста - была замечена подозрительная активность. Местные жители сообщили, что у строения припарковалась гражданская легковушка. Из нее вышли двое молодых людей. Несколько минут они постояли у машины, а затем спустились к опорам. Спустя незначительное время поднялись, завели автомобиль и уехали. Ориентировку на транспорт уже разослали по всем постам военной автоинспекции. Тем временем военные железнодорожники осматривают стратегический объект на предмет минирования.

Одна из главных задач бойцов-наблюдателей - оперативно сообщить машинисту о подозрительных предметах, которые находяться на путях по ходу движения состава. Ребята предельно сосредоточены и внимательны. С виду пустая коробка или маленький сверток на деле могут оказаться взрывным устройством. При малейших подозрениях звучит команда «Стоп, машина». И саперы проводят техническую разведку - комплекс противоминных мероприятий. На этот раз обошлось, до места назначения добрались без остановок.

Военные инженеры щупами обследуют полотно, с металлоискателем проходят все основания опор моста. Их прикрывает группа огневой поддержки. Это первоочередное требование безопасности. На земле - все чисто.

Финальный этап разведоперации. Беспилотник должен подняться наверх, к стыкам опорных конструкций, добраться до непросматриваемых с земли пустот и полостей конструкции. Там тоже могут быть неприятные сюрпризы, говорит оператор беспилотника с позывным «Ветер». Боец отмечает, что дрон незаменим во многих случаях. Например, во время прохождения бронепоезда незнакомых участков дороги.

«На удалении километра мы знаем, что там мост по карте через реку. И он находится вот как здесь, за кривой. Мы его не видим. То есть поднимаюсь в воздух, пролетаю к месту. Смотрю», - объясняет военнослужащий.

Кроме обследования путей и их разминирования, задача специального поезда - сопровождение военных эшелонов. Помимо этого военные должны в кратчайшие сроки восстановить пришедшие в негодность участки полотна. Например те, которые были разрушены в результате попадания снаряда. Начальник поезда с позывным «Кучер» говорит, из-за общей запущенности украинских железных дорог за лентой таких проблемных участков предостаточно.

«Сами пути у них в более худшем состоянии. У нас все-таки железобетонная шпала. Там многие участки еще с деревянной шпалой. Соответственно, движение приходится уменьшать», - говорит Кучер.

Промедлить и сорвать график поставок нельзя как бы не было трудно, продолжает начальник поезда. Ведь это значит оставить тысячи мирных жителей без продовольствия, а наших парней - без боеприпасов и новой техники.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Опубликованы кадры работы бронепоезда «Волга» по разминированию и восстановлению путей в зоне СВО
02:54 В стране и мире
На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,0
23:13 В стране и мире
Роскосмос сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС
21:20 В стране и мире
Сербский режиссер Кустурица попал в больницу с переломом ноги
18:50 В стране и мире
статья
Херш: Байден может оказаться человеком с «Титаника» из-за нежелания перемирия на Украине
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.