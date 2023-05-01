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Путин присвоил звания Героя Труда пяти россиянам

Анна Назайкина
13:39 01.05.2023
В частности, звание было присвоено управляющему директору, генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву.
Путин присвоил звания Героя Труда пяти россиянам
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ. Текст указа был размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, звание было присвоено управляющему директору, генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» в Пермском крае Александру Иноземцеву.

Кроме того, Героя Труда стала педагог Гимназии №1 в Волоколамске в Подмосковье Татьяна Бабурова, руководящая школьным музеем. В общей сложности ее стаж в качестве педагога насчитывает 62 года.

Звания также был удостоен гендиректор «Федерального центра двойных технологий "Союз"» в Подмосковье Юрий Милехин, который больше четверти века руководит этим предприятием ОПК.

Директор «Бийской льняной компании» на Алтае Лев Каленов также получил это почетное звание. Он начал трудиться на комбинате еще в 1960 году. Через 15 лет стал руководители предприятия и занимает эту должность по сей день.

Кроме того, Героем Труда был признан горнорабочий очистного забоя подземного рудника №1 Приаргунского производственного горно-химического объединения в Забайкалье Эдуард Щербина.

Ранее стало известно, что по поручению главы государства правительство подготовило законопроект об упрощении порядка выплат Героям Труда и Героям РФ.

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