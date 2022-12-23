Кабмин разработал закон об упрощении порядка выплат Героям Труда и Героям РФ

Он предусматривает назначение ежемесячной выплаты указанным категориям без необходимости подачи заявлений и документов.

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По поручению президента РФ Владимира Путина российский кабмин подготовил законопроект об упрощении порядка выплат людям, заслуги которых перед Родиной были отмечены высокими званиями. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По поручению президента подготовлен законопроект, который вводит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты гражданам, чьи заслуги перед страной отмечены высокими званиями. Это Герои Труда, а также Герои РФ», - заявил он.

Он добавил, что люди, относящиеся к перечисленным категориям, смогут выбирать между денежными выплатами и натуральными льготами.

Ранее в кабмине РФ одобрили идею отказа от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.