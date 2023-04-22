Корабли ТОФ вернулись в пункты базирования после внезапной проверки

После пополнения запасов и отдыха экипажей они продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.

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Корабли Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования после внезапной проверки боеготовности и выполнения задач в Тихом океане, Японском и Охотском морях. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России. После пополнения запасов и отдыха экипажей они продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.

У своих причалов уже ошвартовались корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой РФ Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Совершенный», противолодочные корабли, тральщики, десантные корабли и ракетные катера.

Напомним, ранее Министр обороны России Сергей Шойгу объявил внезапную проверку ТОФ, силы которого подняли по тревоге в полном составе, а также привели в высшую степень боеготовности.

В ходе проверки учли наличие у противника современного оружия. Отметим, проверка проводилась по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.