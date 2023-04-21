Foreign Policy: США дали Украине гораздо меньше вооружения, чем обещали

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США дали Украине гораздо меньше вооружения, чем обещали. Об этом со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщает издание Foreign Policy.

«Вооруженные силы США дали гораздо меньше, чем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил у Пентагона», - пишет FP.

Издание подчеркивает, что американская военная помощь поступает «по крупицам», к тому же администрация Джо Байдена близка к истощению ресурсов для помощи Киеву.

В статье также отмечается, что Киев получил зенитно-ракетный комплекс Hawk без радаров. Кроме того, использование танков Leopard для Украины может стать проблематичным, так как кони поступают из разных стран и стреляют разными снарядами, в связи с чем боеприпасы сложно закупить оптом.