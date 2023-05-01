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Командир взвода разминирования рассказал, что саперы ЗВО утилизировали около тысячи снарядов боевиков

06:41 01.05.2023
В саперный комплекс российских военнослужащих входит самая современная электроника, позволяющая находить в земле различные боеприпасы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы военнослужащих инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Российские саперы ежедневно выполняют задачи по разминированию территорий от неразорвавшихся боеприпасов украинских боевиков. Бойцы делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление Вооруженных сил РФ. В ходе инженерной разведки российские военные обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

У военнослужащих внутри огромных рюкзаков есть все, что нужно для боевого задания. Это самая современная электроника, которая входит в саперный комплекс.

«На данном участке зачищено порядка 4,5 тысяч квадратных метров, утилизировано порядка тысячи боеприпасов. В скором времени на эти поля заедет техника, начнутся посевные работы, и все вернется к мирной жизни», - сказал командир взвода разминирования с позывным «Ростов».

Сапер с позывным «Француз» рассказал, что иногда бойцы выполняют боевые задачи, находясь под обстрелом со стороны украинских националистов.

Ранее «Звезда» показала, как саперы ВС РФ под прикрытием бронепоезда проверяют железную дорогу от Крыма до Мелитополя. Пока что маршрут признан небезопасным для пассажирских перевозок из-за диверсантов, но грузовые составы уже вовсю ходят по сухопутному пути на полуостров.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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