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Саперы под прикрытием бронепоезда проверяют железную дорогу от Крыма до Мелитополя

Виктория Косогляденко
18:47 24.04.2023
Пока что маршрут признан небезопасным для пассажирских перевозок из-за диверсантов, но грузовые составы уже вовсю ходят по сухопутному пути в Крым.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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За безопасностью на железной дороге в зоне спецоперации следит экипаж бронепоезда «Байкал». Бойцы проверяют целостность полотна, ведут разведку. И при необходимости разминируют пути. Если надо - то военнослужащие готовы вступить в бой с противником! Они уже не раз попадали под обстрел украинских националистов. В очередной рейд на бронепоезде отправилась Виктория Косогляденко.

Бронированный состав плавно набирает ход. И разгоняется до максимальной скорости. Маршрут на сегодня определен новый. А потому, предупреждают машинисты, остановок будет много. Каждая, как и полагается, для технической разведки.

«Когда поезд следует незнакомым маршрутом, каждое подозрительное сооружение на пути нужно предварительно обследовать. Вот сейчас у нас впереди мост. И нужно проверить, насколько дальнейшее движение по нему безопасно. Там уже в готовности находится группа разведки и разминирования. Сейчас будет остановка», - прокомментировала корреспондент. 

С подножки поезда спускается экипированный отряд саперов. В воздух поднимается беспилотник - он летит впереди. Сначала проверяют сами рельсы. Потом - каждую опору моста.

На станции Низяны в Запорожской области этот состав уже попадал под минометный обстрел. Осколки броню поцарапали - оставили отметины на корпусе. Но не пробили. Ту атаку отразил взвод охраны спецпоезда при огневой поддержке зенитной установки. 

«Выполняли боевую задачу. Двигались на Мариуполь. Минометный обстрел, миномет блуждающий, польский, бесшумный - вспышка, разрыв, и все как бы. Приняли решение выводить поезд из зоны обстрела, часовые мои были ранены», - пояснил Терек, начальник спецпоезда «Байкал».

Бой шел недолго. Меньше получаса. Успели отбить атаку и эвакуировать раненых. Командир зенитной батареи с позывным Удав отцепил тепловоз, взял на себя командование и вывез пострадавших часовых. За это был представлен к награде.

С тех пор Запорожское направление экипаж спецпоезда считает самым неспокойным. На отрезке от Мелитополя до Волновахи железнодорожная ветка проходит очень близко к линии соприкосновения. Не раз поезд прорывался сквозь огненные тоннели разрывов реактивных снарядов.
Начальник спецпоезда с позывным Терек тоже был ранен здесь же в лицо и шею. Но продолжил управлять составом.

«Я считаю, личный состав принял боевое крещение. Потому что были случаи, и "Хаймарсами" нас пытались достать, и диверсионные группы работали, и с рельсов сходили. Но такого обстрела как бы не было, поэтому считаю, что весь личный состав принял боевое крещение», - подчеркнул Терек. 

Тем временем саперы обезвреживают взрывпакет на путях. Самодельное устройство подкинули и замаскировали диверсанты. Они довольно часто минируют рельсы. А потому движение пассажирских поездов - потому что грузовые ходят, и это общеизвестный факт - на участке от Крыма до Мелитополя все еще небезопасно. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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