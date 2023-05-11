Жесткое столкновение двух фур на МКАД попало на камеру

Несколько человек пострадали, в том числе оба водителя.

© Видео: Дептранс Москвы © Фото: DtOperativno Telegram

Два грузовика столкнулись на 15-ом километре МКАД в районе Белой Дачи. Один из водителей не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. Дептранс Москвы опубликовал кадры аварии.

Собеседник ТАСС рассказал, что оба водителя госпитализированы. На месте работают оперативные службы города.

В апреле этого года фура и девять легковушек попали в массовое ДТП в Петербурге. Пострадали шесть человек.